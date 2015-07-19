综述：德国议员支持希腊纾困案协商 尽管保守党派反对呼声高

7月16日，德国总理默克尔与财长朔伊布勒在德国议会参加有关希腊纾困案的会议。 REUTERS/Axel Schmidt

路透柏林7月17日 - 德国议员周五同意欧元区就希腊第三轮纾困案进行协商，但总理默克尔有关不通过就会是一片混乱的警告，并未让自家党内大批反对人士放弃立场。

德国众议院以439票赞成票对119票反对票，压倒性通过该协商案，但默克尔所属的保守党派有近五分之一投下反对票。

德国国内对提供希腊更多援助的普遍不安根深蒂固，自2010年以来的两轮希腊纾困案，德国是出资最多的金主。

尽管债权人向希腊开出的条件包括了德国要求的更多撙节和经济改革，但德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)却建议，或许希腊暂时离开欧元区解决其令人望而生畏的经济问题，情况可能会更好些。

然默克尔赞成协商的新协议，防止希腊退出欧元区，以免危害整个欧元区。其并称，希腊或其他18个欧元区成员国都不愿接受希腊暂时退欧。

“该协议的替代作法将不会是暂时退欧...反而是可以预见的一片混乱，”她对众议院表示。“如果我们连试都不试，那么我们将非常失职，做事不负责任。”

**最后一博**

朔伊布勒与默克尔同一阵线，敦促议员们投票赞成开始协商，其表示：“这是完成这个极度困难任务的最后一博”。

尽管周四已提供希腊过桥贷款，好让希腊能度过7月20日向欧洲央行偿债的难关，但要赶在8月中后续有贷款到期前，就希腊下一批纾困资金所需条件达成协议的时间所剩不多了。

欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)周五迅速决定将正式启动第三轮纾困计划协商，未来三年的纾困总金额将达860亿欧元。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆曾表示，他预期该协商将会花上四周的时间。

“这不会很容易。未来数年我们肯定要遭遇问题。但我相信我们能够解决，”他在声明稿中表示。

默克尔所属政党内有60位人士投票反对开始磋商第三轮纾困案，是2月反对延长之前纾困案人数的两倍多。

保守派人士Klaus-Peter Willsch表示，”如果我们没有勇气结束这一切，希腊在欧元区内是做不到的，以后还会有第四次和第五次希腊纾困案。”(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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