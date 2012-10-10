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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 10日 星期三 09:35 BJT

默克尔称希腊痛苦的改革会有回报

德国总理默克尔周二到访希腊，成千上万愤怒的抗议者挤满雅典街头，警察动用催泪瓦斯和催泪弹以逼退抗议人群。默克尔重申德国承诺把希腊留在欧元区，不过在有关希腊改革进展的报告下月出炉之前，并无实质性举措。路透

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