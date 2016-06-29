继英国脱欧后 IMF将调降德国经济成长预估--IMF官员

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月30日 - 国际货币基金组织(IMF)一名高层官员周三表示，受英国决定脱欧的影响，IMF在未来几周可能调降德国经济成长预估。
IMF欧洲部门助理部长Enrica Detragiache指出，英国是德国重要的贸易伙伴，两国经济关系出现重大变化，将对德国造成影响。
“新的预测方面，我们当然在考虑下修，”Detragiache说。“我们已经在报告中指出，英国公投构成下行风险。”
“在一段时间内，我们无法得知这种新的关系会是什么样的，”她说，光是这种不确定性都会损及经济增长前景。
在英国公投前完成的评估报告中，IMF小幅上调了2016年的经济增长预估，预测德国经济将增长1.7%，前次预测为1.5%。但将2017年经济增长预测从1.6%下调至1.5%。
“我们预计这种经济增长将由内需而非外需带动，受良好的薪资增长、低能源价格和扩张性财政货币政策所支撑，”她说。
IMF敦促德国政府实施结构性改革，以应对不断加剧的来自社会快速老龄化的挑战，例如缺少熟练技工。
“我们鼓励德国政府通过各种结构性改革，更加有力地解决这些挑战，”Detragiache称。
她表示，德国政府应该为妇女参与全职工作、及年龄较大的工人延迟退休提供更多激励；移民也需融入到就业市场。
德国智库DIW估计，英国决定退欧可能将削弱德国出口，还可能拖累德国明年经济增长至多0.5个百分点。
德国2015年经济增长1.7%，为四年来最快增速，受益于民间消费和国家增加在难民方面的支出。
与IMF一样，德国政府也预计今年经济将增长1.7%，明年将放缓至1.5%。但英国决定退欧尚未在这一预期中得到体现。(完)
(编译/审校 龚芳/白云/许娜/戴素萍/王丽鑫)
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