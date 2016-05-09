焦点：德国工业订单增幅超预期 IMF对其经济前景看法更乐观

路透柏林5月9日 - 德国3月工业订单增幅超过预期，同时国际货币基金组织(IMF)周一称，对德国经济前景的看法“更加乐观”。德国经济以稳健的步伐迈入第二季。

德国经济部公布的经济数据意外强劲，加之IMF高级官员做出乐观评估，这些最新迹象表明，德国经济年初的稳健开局可能延续至夏季。

3月“德国制造”商品订单较前月增长1.9%，为去年6月以来最大增幅，超过分析师预估的仅增长0.7%。

IMF欧洲部助理主管Enrica Detragiache表示，她对德国经济增长前景的看法愈发乐观。

“目前我们的看法比4月时更乐观，”她在新闻发布会上公布IMF对德国经济最新评估时说。

IMF上月预估德国2016年经济成长率为1.5%。德国2015年成长1.7%，为四年来最强增幅，主要归功于民间消费强劲及政府对难民支出增加。

尽管3月国内订单下滑1.2%，海外需求则是成长4.3%，来自欧元区的订单小幅增加1.1%，欧元区以外的订单则是大增6.2%。

“美国经济稳健发展，现下是德国国内产业的重要支柱，”VP Bank分析师Thomas Gitzel指出，他并称企业看来亦受惠于近期中国正面的经济消息。

德国工商联会(DIHK)分析师Dirk Schlotboeller表示，国内投资疲软仍是德国经济的一大问题。“国内订单再度令人失望，仍呈下行趋势，”Schlotboeller称。

第一季度工业订单按季成长0.5%，海外订单成长2.0%，国内订单下降1.3%。

3月数字意外强劲，暗示未来几个月工业生产可能加速。

“尽管国际贸易环境不利，但德国工业海外订单仍然能够取得明显增长，”经济部声明称，预计工业将保持温和成长的步伐。

IMF称，德国应利用低利率环境，加快民间与公共部门的投资建设，满足基础设施方面的需求。

多家重要经济研究机构曾表示，德国经济在今年第一季可能环比成长约0.6%--为去年第四季的两倍。

德国第一季GDP初值将于周五公布。

预计今年经济增速大致与去年的1.7%持平，不过出口料疲弱不振，因中国和其它新兴市场经济放缓。(完)