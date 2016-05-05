德日两国首脑共同呼吁汇市维稳 5月底将召开G7会议

路透德国梅泽贝格5月4日 - 日本首相安倍晋三与德国总理默克尔周三表示，要避免外汇市场剧烈震荡；安倍并称，必要时日本将采取行动。

即使全球需求疲软、日圆出现不乐见的升值，及消费疲弱对日本经济复苏构成威胁，日本央行上周仍决定暂时不再扩大货币刺激，与外界预期相左，之后日圆兑美元劲升至18个月高点。

“我们正在观察汇市动态，必要的话，我们将不得不采取行动，”安倍表示。他目前正在德国与默克尔为5月底一项七国集团(G7)会议做准备。

“我注意到我们发现非常投机、快速的(汇市)动态，”他对记者表示，并称20国集团(G20)经济体已达成共识，不乐见利用具有目标性的政治举措来干预汇率。

“我们已经在G20会议说过，大家必须以稳定汇率为目标，”安倍表示。

默克尔表示，货币竞贬不会有赢家，并称“彼此之间汇率的相对稳定性相当重要。”(完)