德日两国首脑共同呼吁汇市维稳 5月底将召开G7会议

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透德国梅泽贝格5月4日 - 日本首相安倍晋三与德国总理默克尔周三表示，要避免外汇市场剧烈震荡；安倍并称，必要时日本将采取行动。
即使全球需求疲软、日圆出现不乐见的升值，及消费疲弱对日本经济复苏构成威胁，日本央行上周仍决定暂时不再扩大货币刺激，与外界预期相左，之后日圆兑美元劲升至18个月高点。
“我们正在观察汇市动态，必要的话，我们将不得不采取行动，”安倍表示。他目前正在德国与默克尔为5月底一项七国集团(G7)会议做准备。
“我注意到我们发现非常投机、快速的(汇市)动态，”他对记者表示，并称20国集团(G20)经济体已达成共识，不乐见利用具有目标性的政治举措来干预汇率。
“我们已经在G20会议说过，大家必须以稳定汇率为目标，”安倍表示。
默克尔表示，货币竞贬不会有赢家，并称“彼此之间汇率的相对稳定性相当重要。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。