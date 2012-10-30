德国财长敦促英国继续大力参与欧盟事务

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一在访问牛津大学时敦促英国继续大力参与欧盟事务，这是他对英国的欧洲怀疑论者做出的回应。德国担心该理论或导致英国退出欧盟。周一晚间，德国总理默克尔也发表了类似言论。路透