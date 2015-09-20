德国财政部：尽管难民潮涌现 政府仍以实现预算平衡为目标

路透柏林9月21日 - 德国财政部周一表示，尽管创记录高位的难民潮涌入造成支出膨胀，但德国仍以今明两年实现财政平衡为目标。

德国副财长Thomas Steffen在财政部最新月度报告中说，应对难民潮是政府一大首要任务，官员们希望中的任何额外支出都必须为此让路。

Steffen表示，任何政府若想有能力应对难民潮等预期之外的挑战，都必须有强劲财政实力。

“这就是尽管政府面临额外的预算压力，但仍以在今年和明年实现财政平衡为目标的原因，”他说。

执政联盟消息人士周四对路透表示，援助难民所产生的意外支出，可能让德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)极其重视的未来五年达到收支平衡的目标受到重创。

这是二战以来欧洲规模最大的一次难民危机，德国一肩扛下多数重担。德国政府预计，光是今年就有至少有80万新难民入境。

至于经济前景，财政部预估第三季经济将延续温和上升之势，并表示企业受益于低油价与欧元贬值。

“不过，外贸方面有下行风险，特别是因为中国与其他新兴市场经济成长放缓，”财政部表示。

德国外贸协会(BGA)表示，预估德国今年出口将再度创下纪录；与此同时，德国智库Ifo预测，今年德国经常帐盈余将达到2,500亿欧元的纪录新高。(完)

(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)

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