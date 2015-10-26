版本:
中国
中国财经 | 2015年 10月 26日 星期一 18:40 BJT

德国官员称大众丑闻不会影响中国对德国企业的信任

路透柏林10月26日 - 德国一名官员在默克尔访问北京前称，大众(VOWG_p.DE)丑闻不会影响中国对其它在华德国企业的信任。

“大众丑闻对德国行业在华可信度的削弱程度有待考证；我没有看到，”这名官员在访问前的简报会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐