德国财长警告称不应对中国形势和油价下跌做出过激反应

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透柏林1月22日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五发布的文章称，德国财政部长朔伊布勒(WOLFGANG SCHAEUBLE)表示，不应对中国经济形势和油价未来表现做出“极度揣测”。
“财政政策应当谨慎的不要激起此类夸大。”朔伊布勒对《明镜》周刊说道。
他补充称，欧洲央行目前处于纪录低位的利率不再有效，他更愿利率稍稍上调。
“我更希望利率略微升高，”朔伊布勒称，“目前水准的利率已不再能发挥应有的对经济的作用。”(完)
(编译 高琦/于春红; 审校 王洋)
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。