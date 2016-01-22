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国际财经 | 2016年 1月 22日 星期五 17:23 BJT

德国财长警告称不应对中国形势和油价下跌做出过激反应

路透柏林1月22日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五发布的文章称，德国财政部长朔伊布勒(WOLFGANG SCHAEUBLE)表示，不应对中国经济形势和油价未来表现做出“极度揣测”。

“财政政策应当谨慎的不要激起此类夸大。”朔伊布勒对《明镜》周刊说道。

他补充称，欧洲央行目前处于纪录低位的利率不再有效，他更愿利率稍稍上调。

“我更希望利率略微升高，”朔伊布勒称，“目前水准的利率已不再能发挥应有的对经济的作用。”(完)

(编译 高琦/于春红; 审校 王洋)

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