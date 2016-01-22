德国财长警告称不应对中国形势和油价下跌做出过激反应

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解

路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。