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国际财经 | 2016年 3月 30日 星期三 17:54 BJT

德国经济部要求欧盟协助钢铁业与中国竞争

路透柏林3月30日 - 德国经济部发言人周三表示，部长加布利尔支持欧洲钢铁业者要求创造全球性公平竞争的立场，并且已与一些欧盟国家向欧盟当局提出要求，采取措施协助业者。

“中国钢铁业的产能过剩不应该成为欧盟业者的负担，”经济部发言人表示，并称以中国出口的高水位来看，情况十分严重。

“因此部长加布利尔，连同其他七位欧洲国家部长，2月初致函欧盟执委会及欧洲理事会主席，要求采取贸易政策措施，对抗钢铁业的竞争扭曲问题，”她称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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