德国经济部要求欧盟协助钢铁业与中国竞争

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透柏林3月30日 - 德国经济部发言人周三表示，部长加布利尔支持欧洲钢铁业者要求创造全球性公平竞争的立场，并且已与一些欧盟国家向欧盟当局提出要求，采取措施协助业者。
“中国钢铁业的产能过剩不应该成为欧盟业者的负担，”经济部发言人表示，并称以中国出口的高水位来看，情况十分严重。
“因此部长加布利尔，连同其他七位欧洲国家部长，2月初致函欧盟执委会及欧洲理事会主席，要求采取贸易政策措施，对抗钢铁业的竞争扭曲问题，”她称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。