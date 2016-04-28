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中国财经 | 2016年 4月 28日 星期四 16:44 BJT

德国经济部长称在钢铁争端上欧盟应对中国采取强硬立场

路透柏林4月28日 - 德国经济部长加布利尔周四表示，欧盟(EU)在低钢价问题的争端上，应当对中国采取强硬立场。

“对欧盟而言，关键在于我们是否有勇气对中国采取强悍立场，”加布利尔在德国下议院发表讲话说道，并称他本人乐于采取这样的立场。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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