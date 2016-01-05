德国通胀放缓让消费者高兴 但欧洲央行头痛

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透柏林1月4日 - 德国通胀在12月意外放缓，2015年全年通胀率降至纪录最低。在就业处于纪录最高而薪资不断上升之际，这增强了消费者的购买力。
但这项意外疲弱的数据却加大了欧洲央行(ECB)进一步放松政策的压力。上月该央行刚刚推出宽松措施。
德国联邦统计局周一公布的数据显示，12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上涨0.2%，低于11月的0.3%。
该数据低于路透调查预期的0.4%，也远低于欧洲央行略低于2%的欧元区整体通胀目标。尽管采取了空前的刺激措施，但欧洲央行要实现通胀目标仍然困难重重。
凯投宏观(Capital Economics)的分析师Jennifer McKeown表示，该数据证实德国经济相对强劲并未给通胀带来上行压力，“欧洲央行为了实现通胀目标将需要采取更多措施。”
她说，该数据也预示，定于周二公布的欧元区通胀也可能弱于预期。
路透访问的分析师预计，欧元区12月通胀率从11月的0.2%升至0.3%。
**食品价格下降**
德国2015年全年HICP涨幅降至0.1%，联邦统计局的一位官员称，这是1995年统计局开始编纂该数据以来的最低升幅。
周一稍早公布的数据显示，有利的经济形势和外国工人的流入使德国就业升至1990年两德统一以来的最高水平，同时失业率徘徊在纪录低点。
荷兰国际集团(ING)的分析师Carsten Brzeski说，尽管就业处于纪录高位，且薪资在上升，但整体通胀率或许要到夏季才能再度突破1%关口。
“所有这些都意味着，德国消费者目前在两头都占尽便宜：强劲的就业市场与可观的薪资增长，以及低通胀，”他指出，并称这可能会增强消费者的购买力和民间消费。
德国2015年全年消费者物价指数(CPI)升幅降至0.3%，为2009年以来最低水准，12月CPI升幅也降至0.3%。
CPI分项数据显示，能源价格是拖累12月CPI数据的主要因素，但能源价格降幅不像11月那么大。同时食品价格也在下降。
联邦统计局表示，将在1月19日公布消费物价数据终值。(完)
(编译/审校 张涛/汪红英/张荻)
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透纽约1月19日 - 联合技术(United Technologies)旗下开利(Carrier)先前计划将800个工作机会移往墨西哥，然而在美国候任总统特朗普11月对此加以批评之后，联合技术迅速决定保留位于印第安纳州的工厂。
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。