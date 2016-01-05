德国通胀放缓让消费者高兴 但欧洲央行头痛

路透柏林1月4日 - 德国通胀在12月意外放缓，2015年全年通胀率降至纪录最低。在就业处于纪录最高而薪资不断上升之际，这增强了消费者的购买力。

但这项意外疲弱的数据却加大了欧洲央行(ECB)进一步放松政策的压力。上月该央行刚刚推出宽松措施。

德国联邦统计局周一公布的数据显示，12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上涨0.2%，低于11月的0.3%。

该数据低于路透调查预期的0.4%，也远低于欧洲央行略低于2%的欧元区整体通胀目标。尽管采取了空前的刺激措施，但欧洲央行要实现通胀目标仍然困难重重。

凯投宏观(Capital Economics)的分析师Jennifer McKeown表示，该数据证实德国经济相对强劲并未给通胀带来上行压力，“欧洲央行为了实现通胀目标将需要采取更多措施。”

她说，该数据也预示，定于周二公布的欧元区通胀也可能弱于预期。

路透访问的分析师预计，欧元区12月通胀率从11月的0.2%升至0.3%。

**食品价格下降**

德国2015年全年HICP涨幅降至0.1%，联邦统计局的一位官员称，这是1995年统计局开始编纂该数据以来的最低升幅。

周一稍早公布的数据显示，有利的经济形势和外国工人的流入使德国就业升至1990年两德统一以来的最高水平，同时失业率徘徊在纪录低点。

荷兰国际集团(ING)的分析师Carsten Brzeski说，尽管就业处于纪录高位，且薪资在上升，但整体通胀率或许要到夏季才能再度突破1%关口。

“所有这些都意味着，德国消费者目前在两头都占尽便宜：强劲的就业市场与可观的薪资增长，以及低通胀，”他指出，并称这可能会增强消费者的购买力和民间消费。

德国2015年全年消费者物价指数(CPI)升幅降至0.3%，为2009年以来最低水准，12月CPI升幅也降至0.3%。

CPI分项数据显示，能源价格是拖累12月CPI数据的主要因素，但能源价格降幅不像11月那么大。同时食品价格也在下降。

联邦统计局表示，将在1月19日公布消费物价数据终值。(完)