德国否认若欧洲央行直升机式撒钱将考虑采取法律行动

路透柏林4月9日 - 德国财政部周六否认一篇杂志的报导，该报导称如果欧洲央行诉诸于向欧元区民众“直升机式”撒钱的极端货币宽松政策，其将考虑采取法律行动。

“直升机式撒钱”，也就是向平民百姓提供免费现金来刺激支出和通胀的想法，近几周来被不停地提及，但欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委普雷特周四均表示，这不在考虑范围内。

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周六援引财政部不具名消息人士的话称，如果欧洲央行真的向民众撒钱，德国政府将考虑请求法院在法律层面厘清欧洲央行职责的权限。

财政部一发言人士指出欧洲央行的独立性，并称：“央行只是在其法律职责的框架内保持独立，但德国政府正考虑采取法律行动的说法则是不实的。”

德国对欧洲央行政策的不安感正在升高，政界高层本周罕见地公开抨击欧洲央行。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，欧洲央行的政策令德国相对于其他欧元区国家处于不利地位；德国经济部长加布利尔则表示，超低利率政策正令工人和退休人士更加贫穷。(完)