德国否认若欧洲央行直升机式撒钱将考虑采取法律行动

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透柏林4月9日 - 德国财政部周六否认一篇杂志的报导，该报导称如果欧洲央行诉诸于向欧元区民众“直升机式”撒钱的极端货币宽松政策，其将考虑采取法律行动。
“直升机式撒钱”，也就是向平民百姓提供免费现金来刺激支出和通胀的想法，近几周来被不停地提及，但欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委普雷特周四均表示，这不在考虑范围内。
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周六援引财政部不具名消息人士的话称，如果欧洲央行真的向民众撒钱，德国政府将考虑请求法院在法律层面厘清欧洲央行职责的权限。
财政部一发言人士指出欧洲央行的独立性，并称：“央行只是在其法律职责的框架内保持独立，但德国政府正考虑采取法律行动的说法则是不实的。”
德国对欧洲央行政策的不安感正在升高，政界高层本周罕见地公开抨击欧洲央行。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，欧洲央行的政策令德国相对于其他欧元区国家处于不利地位；德国经济部长加布利尔则表示，超低利率政策正令工人和退休人士更加贫穷。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。