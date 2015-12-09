德国呼吁由欧盟实施更为严格的财政监督

路透柏林12月8日 - 路透周二看到的一份德国财政部政策文件指称，欧盟成员国的政治干预可能会不利于欧盟执委会扮演监督预算的角色。

这份送交国会预算委员会的文件指出，“监管责任必须超然独立于政治利益之外。”

这份文件的标题为“进一步发展经济及货币同盟：辩论项目”，当中称欧盟执委会扮演守卫欧盟条约的角色，不该因为政治利益或干预而有所妥协。

欧盟执委会上月表示，意大利、立陶宛、奥地利以及西班牙2016年预算计画恐有违反欧盟规定之虞，在此同时，法国也可能无法达成欧盟财长所设下的一些财政目标。

德国财政部在这分三页的文件中呼吁，应该降低目前达94%的欧元区整体债务/产出比率，藉以降低欧元区受市场波动影响的程度。文件中称，“我们必须永久降低债务限额。”

关于欧盟执委会计画让各国自行管理经济改革，德国财政部乐观其成，并建议欧盟预算焦点应该重新放在财政结构改革计画、数字化项目、以及能源同盟等“额外价值”上。

在银行同盟方面，德国财政部呼吁缩减银行帐上持有主权债券的监管例外条款。(完)