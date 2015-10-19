反对欧美贸易协议的德国人增至近半数

路透柏林10月16日 - 周五公布的最新民调显示，近半数德国人反对提议中的欧美贸易协议，是2014年2月调查的接近两倍。

Emnid公司发布此项调查的一周前，柏林至少有15万民众举行反对“跨大西洋贸易和投资合作”(TTIP)的抗议活动。

去年年初的一项类似调查显示，只有25%的回应者表达了对TTIP的担忧；TTIP将成为全球最大的贸易协定，目前正在磋商之中。

Emnid的最新调查显示，有46%的德国人认为该协议是个坏事，协议支持率从2014年2月的39%下降至目前的34%。

反对者担心，TTIP将损及民主、欧洲人的健康、消费者安全以及环境标准。

企业界希望该贸易协议能缔造出一个8亿人的市场，并将给大西洋两岸带来超过1,000亿美元的经济利益。

在未来一周，商定协议具体条款的谈判将在美国迈阿密进入第11轮磋商，双方均希望在2016年年底前达成最终协议。(完)