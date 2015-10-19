反对欧美贸易协议的德国人增至近半数

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透柏林10月16日 - 周五公布的最新民调显示，近半数德国人反对提议中的欧美贸易协议，是2014年2月调查的接近两倍。
Emnid公司发布此项调查的一周前，柏林至少有15万民众举行反对“跨大西洋贸易和投资合作”(TTIP)的抗议活动。
去年年初的一项类似调查显示，只有25%的回应者表达了对TTIP的担忧；TTIP将成为全球最大的贸易协定，目前正在磋商之中。
Emnid的最新调查显示，有46%的德国人认为该协议是个坏事，协议支持率从2014年2月的39%下降至目前的34%。
反对者担心，TTIP将损及民主、欧洲人的健康、消费者安全以及环境标准。
企业界希望该贸易协议能缔造出一个8亿人的市场，并将给大西洋两岸带来超过1,000亿美元的经济利益。
在未来一周，商定协议具体条款的谈判将在美国迈阿密进入第11轮磋商，双方均希望在2016年年底前达成最终协议。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。