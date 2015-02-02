德国总理或在未来几天会晤希腊领导人

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透柏林2月2日 - 有官员称，德国总理默克尔在即将到来的欧盟峰会上将有机会会晤希腊新任总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)，不过尚未有关于此的确切计划，而德国和希腊两国的财长将在未来几日会面。
默克尔的发言人Wirtz表示，默克尔和齐普拉斯将“有机会”在定于2月12日的欧盟峰会上会晤，“不过目前尚未有确切的计划。”
德国财长的发言人Marianne Kothe表示，希腊新财长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）已表示将在未来几天来柏林会晤朔伊布勒，但尚未有会议时间表。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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