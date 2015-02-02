德国总理或在未来几天会晤希腊领导人

路透柏林2月2日 - 有官员称，德国总理默克尔在即将到来的欧盟峰会上将有机会会晤希腊新任总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)，不过尚未有关于此的确切计划，而德国和希腊两国的财长将在未来几日会面。

默克尔的发言人Wirtz表示，默克尔和齐普拉斯将“有机会”在定于2月12日的欧盟峰会上会晤，“不过目前尚未有确切的计划。”

德国财长的发言人Marianne Kothe表示，希腊新财长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）已表示将在未来几天来柏林会晤朔伊布勒，但尚未有会议时间表。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。