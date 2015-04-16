综述：德国对下周达成希腊协议信心不足 希腊资金即将告罊

路透纽约/雅典4月15日 - 德国财长周三表示，下周欧元区与希腊无望就经济改革达成协议。而惟有达成协议才能释出纾困资金，因此希腊将濒临资金告罊的危急情况。

希腊政府及其债权人都曾表示，在4月24日于拉脱维亚首都里加举行的欧元区财长会议上，至少必须达成一份框架协议。

然希腊尚未提出令人满意的改革计划。该国已表示，5月恐怕没有足够的资金继续向国际债权人偿债。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在纽约向对外关系委员会表示，没有人预期能在里加会议上达成协议，未来几周也不看好。

“我们如何能够就积极计划达成协议，还没有人理出头绪，”他补充说，新上台的希腊左派政府已经“毁掉”了2011年以来该国政府所取得的所有经济改善成果。

这位老资格的保守派部长似乎暗示，欧元区能够应对希腊的违约，他表示市场已经“预料到了”希腊债务问题的所有可能结果，问题不会蔓延到其它欧元区主权国家。

标准普尔决定将希腊债信评级调降至CCC+，展望为负面，称这是由于该国债务谈判久拖不决。此事暗示该机构认为希腊违约的可能性增大。

在布鲁塞尔，一位欧盟官员表示，试图为希腊总理齐普拉斯进行调停的欧盟执委会主席容克在一次欧盟执委关门会议上表示，他对雅典方面的耐心正在逐渐耗尽，最近几天没有取得任何进展。

不过该官员称，容克强调应该不会有针对希腊退出欧元区的应急计划。

“对容克而言，希腊退出欧元区是一个禁忌话题，”这位官员表示。

德国财政部发言人表示，欧元区国家这个月无法向希腊提供新的援助，因为所需程序复杂。

斯洛伐克财长Peter Kazimir也认同朔伊布勒有关下周取得突破性进展可能性的悲观看法。

“考虑到我们已经浪费了许多时间，我持怀疑看法，”Kazimir对记者表示。

希腊总理齐普拉斯竞选时承诺结束撙节举措，上任后也不愿推进其前任同意的养老金和就业市场改革。

欧盟消息人士表示，欧盟正在敦促希腊采取快速可行的举措，放开产品和服务市场。

消息人士此前曾表示，雅典持有的现金即将耗尽，4月20日后储备将为负数。

希腊政府还可以使用一次性举措或搜罗国有机构的最后一点储备来支撑数周，这是其最近几个月一直使用的策略。

**全世界都在关注**

德国财政部发言人表示，即便达成了部长级协议，希腊仍将需要通过新的法案，其债权人还要评估进展。

欧洲央行还在为陷于困境的希腊银行业者提供紧急贷款，周二将贷款上限提高至730亿欧元。

最近几日有关若希腊无法获得外部援助，总理齐普拉斯会提前大选的揣测不断升温，但希腊政府予以否认。

希腊周三标售8.125亿欧元三个月国库券，实现了原定的融资规模。(完)

(翻译 郑茵/李爽/张荻； 审校 徐文焰/王丽鑫)

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