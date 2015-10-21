德国经济风险升高 因中国疲弱且大众汽车爆发丑闻--德财政部

路透柏林10月22日 - 德国财政部表示，德国工业面临的风险上升，因中国和新兴市场经济放缓，以及大众汽车(Volkswagen)排放丑闻所带来的不确定性。

财政部周四在10月月报中表示，经济指标指向第三季制造业和国外贸易暂时放缓。

上周，德国政府小幅下调今年经济增长预估至1.7%，归咎于中国和其他新兴市场经济增长放缓。德国政府同时维持明年经济增长1.8%的预估不变。

德国财政部指出，企业信心反映出工业领域将继续增长的预期。

“但是，德国工业领域面临的风险最近增加，因为中国和其他新兴市场经济体经济疲弱，以及尚不可估量的大众汽车丑闻的影响，”财政部指出。

财政部在报告中指出，内需(特别是民间消费)为德国经济温和成长最重要的原动力。

“明年时，愈发正面的刺激因素应来自预期中的全球经济复苏。”(完)