德国经济风险升高 因中国疲弱且大众汽车爆发丑闻--德财政部

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月22日 - 德国财政部表示，德国工业面临的风险上升，因中国和新兴市场经济放缓，以及大众汽车(Volkswagen)排放丑闻所带来的不确定性。
财政部周四在10月月报中表示，经济指标指向第三季制造业和国外贸易暂时放缓。
上周，德国政府小幅下调今年经济增长预估至1.7%，归咎于中国和其他新兴市场经济增长放缓。德国政府同时维持明年经济增长1.8%的预估不变。
德国财政部指出，企业信心反映出工业领域将继续增长的预期。
“但是，德国工业领域面临的风险最近增加，因为中国和其他新兴市场经济体经济疲弱，以及尚不可估量的大众汽车丑闻的影响，”财政部指出。
财政部在报告中指出，内需(特别是民间消费)为德国经济温和成长最重要的原动力。
“明年时，愈发正面的刺激因素应来自预期中的全球经济复苏。”(完)
(编译/审校 戴素萍/杜明霞/龚芳/李婷仪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。