德国财长朔伊布勒希望与俄罗斯开发中东联合战略

路透柏林1月24日 - 德国财长朔伊布勒称，欧洲需要在稳定中东局势中作出更大贡献，应考虑与俄罗斯开发联合战略，缓解伊朗和沙特阿拉伯之间的紧张局势。

朔伊布勒在《法兰克福汇报》上撰文指出，不与美国和俄罗斯合作，欧洲在中东或非洲就无法制定战略。

“如果我对俄罗斯在伊斯兰恐怖分子方面的安全利益理解正确，俄罗斯宁愿与逊尼派产生矛盾，”他在周一将出版的《法兰克福汇报》上撰写评论文章称。

“那么我们为什么不能与俄罗斯开发联合战略、减少沙特为首的逊尼派联盟和伊朗为首的什叶派联盟间的分歧呢？”他问道。（完）