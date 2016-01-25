德国财长朔伊布勒希望与俄罗斯开发中东联合战略

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透柏林1月24日 - 德国财长朔伊布勒称，欧洲需要在稳定中东局势中作出更大贡献，应考虑与俄罗斯开发联合战略，缓解伊朗和沙特阿拉伯之间的紧张局势。
朔伊布勒在《法兰克福汇报》上撰文指出，不与美国和俄罗斯合作，欧洲在中东或非洲就无法制定战略。
“如果我对俄罗斯在伊斯兰恐怖分子方面的安全利益理解正确，俄罗斯宁愿与逊尼派产生矛盾，”他在周一将出版的《法兰克福汇报》上撰写评论文章称。
“那么我们为什么不能与俄罗斯开发联合战略、减少沙特为首的逊尼派联盟和伊朗为首的什叶派联盟间的分歧呢？”他问道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)