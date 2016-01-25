德国财长朔伊布勒希望与俄罗斯开发中东联合战略

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月24日 - 德国财长朔伊布勒称，欧洲需要在稳定中东局势中作出更大贡献，应考虑与俄罗斯开发联合战略，缓解伊朗和沙特阿拉伯之间的紧张局势。
朔伊布勒在《法兰克福汇报》上撰文指出，不与美国和俄罗斯合作，欧洲在中东或非洲就无法制定战略。
“如果我对俄罗斯在伊斯兰恐怖分子方面的安全利益理解正确，俄罗斯宁愿与逊尼派产生矛盾，”他在周一将出版的《法兰克福汇报》上撰写评论文章称。
“那么我们为什么不能与俄罗斯开发联合战略、减少沙特为首的逊尼派联盟和伊朗为首的什叶派联盟间的分歧呢？”他问道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。