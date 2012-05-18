德国银行业已为希腊危机可能恶化做好准备--德国央行

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透法兰克福5月17日电---德国央行一委员接受路透专访时表示,欧元区银行业状况好於金融危机开始以前,而德国的银行已为希腊情势急转直下做好准备.
在德国央行委员会负责金融稳定的委员Andreas Dombret表示,银行业已大幅提高其资本缓冲,而且欧洲银行业的韧性自危机开始以来已有所改善.
"我相信目前大多数欧洲银行的韧性明显比金融危机前要强得多.德国银行业已为希腊问题加剧做好准备,"Dombret在专访中对路透表示.
"我不会臆测希腊或希腊的银行业发生违约.但你可以推测所有国家的银行监管单位正密切地持续接触,"Dombret表示.
他表示,他担心希腊一些质疑救助计划条件的政治人物所发表的言论.
"这类言论可能会输掉信任,且对希腊不利.这也妨碍欧洲的团结,因为希腊故意看着危机向其他欧洲国家扩散."
欧洲央行近几个月已透过降息及向银行挹注逾1兆(万亿)欧元的三年期廉价贷款来安抚市场.
"该三年期贷款就像打抗生素,有必要性,但不能有选择地使用,要小心其副作用,在某个时候需要停用,"Dombret表示.
尤其是意大利和西班牙的银行,把以1%利率从欧洲央行长期再融资操作(LTRO)借来的资金买进较高收益的政府债券.Dombret表示,这"不是能持久的业务模式".
"欧洲各国央行正密切监控这类LTRO所衍生的风险,"Dombret表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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