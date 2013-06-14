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市场报道 | 2013年 6月 14日 星期五 17:26 BJT

路透碳点：德国以每吨4.40欧元出售402万吨欧盟排放许可

路透伦敦6月14日 - 交易商表示，德国周五在EEX出售第三阶段(2013-2020年)碳排放交易计划的402万吨欧盟碳排放许可，价格为每吨4.40欧元。

这次出售吸引了约780万个单位的竞购。

0902GMT，指标欧盟碳排放期货 上涨0.45%，报每吨4.43欧元。(完) (编译 许娜; 审校 张明钧)

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