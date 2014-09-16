大众在中国汽车市场“以小博大”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月16日（记者 沈一鸣/Kazunori Takada） - 大众汽车 今年在中国紧凑型汽车市场拔得头筹，拉动德国汽车品牌在中国的份额，使德系的销量几乎与中国25家自主品牌的总销量比肩。行业观察人士称，这种趋势必定导致中国汽车行业整合。

大众的四款车型凭借具有竞争力的定价，成为中国市场最畅销的紧凑轿车，这带动德系车在中国整个乘用车市场的份额由2013年底的21%，升至今年7月的24%。

根据中国全国乘用车市场信息联席会（CPCA）的批发数据，德系车在中国乘用车市场的份额，当前仅比中国品牌的市占率低6个百分点。

中国当局掀起反对铺张浪费浪潮，使得豪华车销售放缓，而价格亲民、品质优良的车型日益增多。

“欧系的现在比较凶狠。主要是大众…… 他们市场份额拿的比较多。自主品牌丢掉的份额都被他们拿去了,” 汽车咨询公司Automotive Foresight（上海）公司总经理张豫说。“最要命的是，在最大的紧凑级市场，中国在这一年左右的时间基本属于崩盘一样的状况。”

根据研究公司LMC Automotive，今年前七个月大众新朗逸、新桑塔纳及速腾的销量为667,688辆，而同期销量最好的三款自主紧凑轿车吉利帝豪EC7、长城腾翼C30和比亚迪速锐的销量总计为147,651辆。

在中国汽车市场，紧凑型汽车（包括轿车，SUV和MPV）的销量占乘用车销量的60%左右。CPCA数据显示，今年1-7月中国汽车行业增长8.1%，同期紧凑型汽车市场增幅达到15%。

“自主品牌，应该说长远说竞争不了的。但不可能一家没有，”野村国际分析师罗文晋（Benjamin Lo）说。他称，像吉利、长城等民营品牌最有可能存活下去。

日系、美系及韩系汽车品牌1-7月在中国汽车市场的份额持平，同期德系、尤其是大众品牌凭借几乎与中国品牌比肩的价格以及优良的品质口碑，在中国市场所占的份额攀升。

大众汽车两年前推出新桑塔纳，起售价8.49万元人民币（13,824美元），稍高于帝豪EC7约7万元的起步售价。

“德系车口碑可以，”北京35岁的职员张磊说。“国产车的外观和实用性上都没有太大问题，但在细节上德系车有优势。在价格方面……差距不是很大。”

“除了和外资竞争，中国品牌也相互竞争，”中国汽车工业协会秘书长董扬说。“自主品牌需要加强合作，并进行整合。”（完）