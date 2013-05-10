德央行称欧洲央行仍有行动空间

路透柏林5月9日 - 德国央行总裁魏德曼周四在一篇报纸采访中表示，当前利率虽处纪录低点，但欧洲央行仍有进一步降息的空间。同时他抨击法国在削减赤字方面没有尽力。

欧洲央行上周四将指标利率调降至0.5%，总裁德拉吉此后表示，将密切关注新公布的数据，并做好进一步调降利率的准备，其中包括已经为零的存款利率。

当被问及欧洲央行是否已经手段用尽时，魏德曼对西德意志汇报(Westdeutsche Allgemeine Zeitung)表示：“货币政策仍有调整的余地，毫无疑问，我们必须留意实质利率为负的风险。”

魏德曼坚决支持央行履行抑制通胀的使命，他认为，鉴于欧元区经济前景趋弱且通胀下滑，央行采取大举扩张的货币政策是非常适宜的。

但他警告称：“当情况改善时，迅速使利率恢复正常，这一点十分重要。低利率肯定不是一劳永逸的解决办法。”

他重申，“目前不宜高估”调降再融资利率这一举措的效果。

魏德曼还表示，欧洲国家不应放松改革，他并质疑如果为解决年轻人高失业问题而出台刺激政策，能否创造持久的就业机会。

他认为，惟有具备竞争力的企业和良好的经济环境，才能为年轻人带来长久的希望，并断言“停止改革于事无补。”

“既然加强了对于减赤的规定，我们就不应该要求规定要有通融余地，造成这些规定的可信度打上问号。”他补充说。

魏德曼再一次批评法国未能坚守减赤目标，称法国作为欧元区第二大经济体，在保护欧元区整顿预算的信誉方面至关重要。

他表示，法国今年赤字仍相当于国内生产总值(GDP)的4%，明年甚至会更高，说明他们在预算节约方面没有努力。

“要想赢回信心，我们不能只是定下一套规定，承诺在未来遵守；我们必须全力以赴来实现它。”(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫/戴素萍)

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