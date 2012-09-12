* 德国宪法法院支持批准欧元区纡困基金,但有附带条件

* 该法院称,若要扩容ESM,必须徵询国会的意见

* 此决定提振欧元和全球股市

路透德国卡尔斯鲁厄9月12日电---德国宪法法院周三为该国批准欧洲新纾困基金亮起绿灯,这增加了欧元区最终会准备好解决三年债务危机的工具的希望.

在这项投资者期待已久的裁决中,德国宪法法院坚持要求,赋予德国议会否决扩大该国对7,000亿欧元欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)贡献份额的权利.

但该法院给批准ESM和另一项欧洲预算协定所附加的条件没有许多人之前所担心的那样繁重.欧元/美元蹿升至四个月高位,全球股市涨至五个月高位.

"今天对德国和欧洲来说,是个好日子,"德国总理梅克尔在议会的讲话中说.

德国是欧元区17国中唯一尚未批准ESM的国家,ESM为阻止危机的重要工具.这场危机已迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求纾困,如今则危及意大利和西班牙等大国.

倘若法院支持数以千计德国原告对纾困基金的指控,会令ESM被推迟实施,甚至半途而废,这将对决策者造成极大的打击,并让市场不支倒地.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周宣布计划"无限量"买进西班牙和意大利等受挫欧元区国家的政府债券,以降低其借款成本.

该计画点燃市场的乐观情绪,但还要看ESM的实施情况.在周三的裁决後,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,他预期纾困基金将在数周内开始运作.

欧元集团主席贾克将在10月8日召开首场ESM董事会议,这是另一个该纾困基金即将上路运作的乐观迹象.

"欧元区已跨越另一道障碍,该地区正缓慢但坚定地变得更为稳定和不那麽危险,"Global Equities分析师David Thebault说.

**两个附加条件**

包括梅克尔执政联盟议员和极左翼政党人士在内的约37,000名原告指称,ESM相当於柏林向布鲁塞尔非法转移主权.

尽管德国宪法法院以"基本没有根据"为由驳回了这些诉讼请求,但的确设定了两项主要附加条件.

该法院称,首先德国在ESM的负担不得超过目前ESM条约中规定的1,900亿欧元,超出这个限额必须事先得到德国议会下院的批准.

截至目前,梅克尔在新援助措施上一直顺利获得议会批准,部分是因得到社会民主党(SPD)和绿党等在野党的支持.

其次,德国宪法法院称,ESM协议中寻求让该基金决议保密的条款"不得妨碍德国议会下院和议会上院获取全面的资讯,"意味着两院都将有权参与ESM活动的咨商.

目前德国政府或许不得不将宪法法院的保留意见以某种形式写入ESM协议的附录或条约中,不过预料这不会花费很多时间.

"这些限制条件远没有他们原本可能的那样繁琐,"摩根大通分析师Alex White说.

西班牙和意大利对德国法院的裁决感到欢欣鼓舞,意大利总理蒙堤称这是"极好的消息";这两个经济困顿的国家有望成为欧洲央行购债计划的主要受益者.

这表明梅克尔赢得了胜利,她一直被迫在援助疲弱的欧元区国家和安抚满心疑虑的国内民众之间小心行事.德国联邦选举将在一年後举行,而她将谋求第三个任期.

持中右翼立场的梅克尔现在应能"通过承诺和制约兼施的手腕来应对欧元区危机,从而保持国内的支持率,"Eurasia政治风险分析师Carsten Nickel说.

宪法法院通过延迟批准多项条约以核准其合法性,已经令欧盟视其为"刺头".

但法律专家表示,宪法法院周三的裁决凸显了德国对加深欧洲一体化的承诺.

此项裁决未能做到的是,消除未来面临进一步挑战的可能性.

反对欧洲一体化的德国议员Peter Gauweiler欢呼裁决是"一次极其重大的胜利",部分因为法院同意在稍晚的时间更密切地审视欧洲央行购债计划.

柏林洪堡大学的法律专家Kai von Lewinski说,"我们可以非常肯定这不是德国宪法法院的最後决定.现在ESM无需担忧了,但欧央行应扮演的角色还没有确定."(完)

--编译 兰秀娟/戴素萍/肖群英/王兴亚;审校 张荻/徐文焰

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