德国拟进一步最多削减60亿欧元支出-报载

路透柏林1月3日 - Rheinische Post日报周五援引财政部消息人士报导称,德国计划进一步最多削减60亿欧元(79亿美元)的支出,以实现2014年结构性预算平衡的目标.

该报纸称,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在原减支计划的基础上,额外节省50-60亿欧元的预算开支.

"如果我们想在2014年实现所谓的结构性预算平衡,我们就必须弥补约50亿欧元的缺口,"该报纸援引由德国总理梅克尔领导的基督教民主联盟(CDU)的高层Michael Meister的话称.

他补充道,"只有通过减支才能实现这一目标."他还明确表示,增税不在议事日程之上.

该报纸称,减支范围将涉及所有部委,而且亦将会影响到对医疗服务体系的补贴.

德国政府2013年预算案预计,新增净借款规模为171亿欧元,较稍早的目标188亿欧元有所下降,而且比2012年少了约110亿欧元.

尽管欧元区危机仍在继续,但经济增长强劲、税收丰厚及失业率较低,均有助于德国削减其借款规模.德国公共债务与国民生产总值(GNP)之比为81.5%,仍远高于欧盟60%的上限.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张荻)

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