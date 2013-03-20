《热点透视》德国经常帐盈余是否成就了经济失衡之恶？

路透伦敦3月18日 - 乍看之下，德国根本没有努力戒掉坏习惯。根据德国央行周一公布的最新数据，去年该国经常帐盈余相当于国内生产总值(GDP)的比例升至7%，仅略低于五年前所创下的历史高点。

对于那些声称宏观经济失衡为全球经济问题核心的政界人士及经济学家而言，上述数据可能让他们感到苦恼。西班牙、希腊及意大利等南欧国家过去10年丧失了国际竞争力，并累积了庞大的经常帐赤字，而在这个不健康的情势发展中，德国却是不断录得经常帐盈余。欧元区内部若要恢复平衡，则德国经常帐势必得下调。

虽然表面数字看来并非如此，但实际上区内贸易正在恢复平衡。过去五年来，德国与欧元区内国家的经常帐盈余已经已经缩减了一半，从2007年相当于GDP的4%降至2012年的2%。去年德国从欧元区的进口成长了1.1%，出口则是萎缩2.2%。

南欧国家经济衰退，打击德国商品需求，不过这只能解释上述趋势的一部分，因为南欧衰退带来的效应是双向的，也造成了德国进口减少：由于不确定性偏高，德国企业2012年投资意愿低落。此问题打压内需的效果显而易见，进而不利于机械、资讯科技(IT)设备、以及其他投资财的进口需求，这些部分占德国进口比重的近三分之一。

更令人振奋的是，经常帐数据的变化有很大一部分是源于二线国家的结构性调整和竞争力提升，一如德国央行数月之前指出的那样。对德国来说也是如此。薪资上涨速度高过通胀，就业正在扩增。这带动了多年来难见起色的消费者需求。2012年消费财进口强劲成长4.4%，而2011年的增幅更高达8.6%。

德国对非欧盟市场、特别是北美及东南亚的出口表现，掩盖了欧洲内部的调整改善。虽然大家都希望看到这样的调整加速进行，但要做到却很难。经常帐数据反映出的是千百万经济个体各自决策的汇总，要左右经常帐数据往往比调整利率和预算要困难许多。也许德国的伙伴国是时候该停止在经常帐应盈余数据上面纠缠了。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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