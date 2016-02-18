强劲内需可望推动今年经济增长--德国财政部报告

路透柏林2月19日 - 德国财政部周五表示，德国内需和难民问题方面的公共支出增加，将支撑该国今年的经济增长，抵消全球经济疲弱导致出口下滑的影响。

德国财政部2月报告称，政府预期今年实质民间消费将增长1.9%。1月政府税收收入较上年同期上升3.7%至221亿欧元。

德国去年接纳了110万难民，其中许多人是为了逃离叙利亚、伊拉克和阿富汗等国的战乱和贫困。政府将把去年预算盈余120亿欧元全部用于为难民安置与归化，但已排除通过增税负担相关成本的可能。

“在聘雇和移民需求持续增长的背景下，民间和公共部门消费或许会继续增长，”报告称。

据路透周四看到的文件，财政部估计2017年联邦支出增加107亿欧元，主要用于移民相关支出。

不过，财长朔伊布勒计划到2020年每年都保持预算平衡。

德国智库Ifo调查显示，10位德国分析师中有四位认为，移民涌入将拖累经济，只有23%认为这是有利因素，37%对此看法犹豫不决。

与此同时，全球增长乏力以及经济和政治的不确定性损及出口。2015年年中出口开始下降，第四季出口较第三季下降1.5%，不过2015年全年出口增长6.4%。

“对外贸易的发展基本上将有赖全球经济的复苏，特别是新兴市场与美国经济的进一步发展，”报告称。

外贸方面的相关风险也压制了部分德国企业的信心，而且第四季工业活动亦大幅下滑。

但财政部称，12月企业订单水平较高和营收增加，预示工业部门在春季将回暖。

报告中还表示，就业市场“尤为强劲”，就业率上升且企业增聘雇员。

财政部预期这一正面趋势将得以保持，但也称难民进入就业市场将逐步推高失业率。

经济合作暨发展组织(OECD)稍早调降对德国今年的经济增长率预估至1.3%，此前预估为1.8%。(完)