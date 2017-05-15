德国经济部报告称未来几个月经济将继续上行势头

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透柏林5月15日 - 德国经济部周一在月报中称，该国经济料将大力成长，公共及民间消费持续强力增长，出口料温和成长。
今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。
“德国经济今年开局良好，”经济部在声明中称。“未来几个月德国经济的向上势头应会以强劲的步伐持续。所有指标都处于较高水平。”
经济部称，今年迄今全球经济一直处于复苏态势，将强于去年，数项经济指标普遍显示德国出口料温和成长。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。