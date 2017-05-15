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国际财经 | 2017年 5月 15日 星期一 16:41 BJT

德国经济部报告称未来几个月经济将继续上行势头

路透柏林5月15日 - 德国经济部周一在月报中称，该国经济料将大力成长，公共及民间消费持续强力增长，出口料温和成长。

今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。

“德国经济今年开局良好，”经济部在声明中称。“未来几个月德国经济的向上势头应会以强劲的步伐持续。所有指标都处于较高水平。”

经济部称，今年迄今全球经济一直处于复苏态势，将强于去年，数项经济指标普遍显示德国出口料温和成长。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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