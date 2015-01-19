版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 20日 星期二 06:49 BJT

德国经济：消费者认为正经历2009年来首次通缩--调查

路透柏林1月19日 - 意大利裕信银行(UniCredit)调查显示，德国消费者认为他们正在经历2009年全球金融危机高峰以来的首次通缩，尽管12月生活成本小幅上升。

分析师称，这种感知将帮助提振未来几个月的民间消费。

欧元区通胀率已经降至负值，但德国12月消费者物价调和指数(HICP)增长0.1%，不过这仍为逾五年低位。

但是裕信银行调查显示，德国人认为继该国11月物价停滞之后，12月物价下滑1.2%。

裕信银行分析师Andreas Rees表示，人们认为消费物价下滑的主要原因是能源价格下跌，以及食品价格下降。他指出，这种感知应会帮助经济。德国经济2014年增长1.5%。

“省下来的一部分钱肯定会存起来，但人们也会增加支出，再加上就业创纪录以及薪资增长，这将创造非常好的条件，使消费今年继续成为经济增长主要动力。”他说。

由于国际油价下跌，德国2014年12月汽油和柴油等燃料均价较上年同期下降12.1%。目前原油价格仅为去年夏季时的一半左右。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐