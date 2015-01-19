德国经济：消费者认为正经历2009年来首次通缩--调查

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透柏林1月19日 - 意大利裕信银行(UniCredit)调查显示，德国消费者认为他们正在经历2009年全球金融危机高峰以来的首次通缩，尽管12月生活成本小幅上升。
分析师称，这种感知将帮助提振未来几个月的民间消费。
欧元区通胀率已经降至负值，但德国12月消费者物价调和指数(HICP)增长0.1%，不过这仍为逾五年低位。
但是裕信银行调查显示，德国人认为继该国11月物价停滞之后，12月物价下滑1.2%。
裕信银行分析师Andreas Rees表示，人们认为消费物价下滑的主要原因是能源价格下跌，以及食品价格下降。他指出，这种感知应会帮助经济。德国经济2014年增长1.5%。
“省下来的一部分钱肯定会存起来，但人们也会增加支出，再加上就业创纪录以及薪资增长，这将创造非常好的条件，使消费今年继续成为经济增长主要动力。”他说。
由于国际油价下跌，德国2014年12月汽油和柴油等燃料均价较上年同期下降12.1%。目前原油价格仅为去年夏季时的一半左右。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)