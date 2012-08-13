德国经济面临衰退危险 对欧元区构成威胁

* 德国经济可能在下半年陷入衰退

* 出口因欧元危机影响而放缓,国内需求情况令人失望

* 德国经济不振可能削弱民众对於救助欧元区的热情

路透柏林8月10日电---欧元区债务危机进入第三个年头,顽强支撑的德国经济亦体力不支,一些人担心其可能在今年下半年陷入衰退.

过去一周,德国经济受到一系列糟糕经济数据的打击.这些数据显示制造业订单、工业产出、出口与进口下滑.

德国经济部周五表示,这些数据以及最近几个月企业信心急剧下降,表明德国经济前景面临"重大风险".这是非同寻常的严重警告.

定於下周二公布的第二季国内生产总值(GDP)数据预计显示经济温和增长约0.2%.但主要经济学家表示,下半年陷入衰退的威胁正在增加,而此时欧元区正急需德国经济成长为其提供支撑.

"德国经济正在失去动力,这点毫无疑问.第三季经济将较上一季发生萎缩,"德国商业银行的首席经济学家Joerg Kraemer表示.

"将会每况愈下.德国经济没有欧元区其他国家那麽糟,但也无法置身事外,特别是中国成长已经放缓,且持续走疲."

众所周知,德国是由出口带动成长,但欧元危机已经冲击其最大的市场.德国出口中有约40%是输往欧元区夥伴,而对整体欧盟的出口比重则达60%.

**内需令人失望**

在迈入2012年时,人们期望民间消费将会填补德国出口预期将会下滑的部分.原先预期低利率、劳动市场强劲、以及公共部门和制造业薪资强劲上扬等因素,都将会拉抬内需.德国7月失业率仅6.8%.

但近期数据表现令人失望,其中零售销售下滑.

德国国营媒体ARD本月稍早调查显示,63%的德国民众认为经济状况良好.

这当中的主要的原因在於劳工市场强劲.周五公布的数据显示,德国年轻人口失业率仅7.9%,而欧洲的平均值则高达22.6%.

不过陆续浮现的迹象显示,连续六年不间断的失业率下降走势即将告终.

过去四个月经季节调整的失业人口增加,但增幅仍属温和.而从德意志银行(DBKGn.DE)到能源业者RWE (RWEG.DE)及钢品经销商Kloeckner (KCOGn.DE)等德国大型企业仍在推动数以千计的裁员行动.

**欧元区救援行动的冲击**

尚未获得解答的问题是,转弱中的经济是否会让德国民众降低对政府援助整体欧元区行动的支持度.

默克尔过去一年一再重申,她将尽一切努力拯救欧元,而最近一次是上月在一份与法国总统奥朗德发表的声明中提及此事.

但并非所有德国民众均支持此事,而在希腊及西班牙可能在近期内寻求新的援助之际,默克尔的操作空间看来正在缩小.(完)

--编译 张涛/张明钧;审校 吴云凌

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