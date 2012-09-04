德国与欧盟在银行业监管问题上意见不合

路透汉诺威9月3日电---德国周一因为赋予欧洲央行(ECB)新的银行业监管权力的计划,与欧盟发生争执.德国认为,除了监管欧元区最大的金融机构之外,还让欧洲央行监管更多机构是不现实的,而且也不应期望新监管机构年底前就能可到位.

欧盟执委会将在9月12日拿出有关泛欧银行业监管框架的提议,但其已经明确表示希望欧洲央行监管所有6,000家机构.

如此大范围的监管权限将成为创建银行业联盟的第一步,并让欧元区得以直接调整各银行的资本,以打破负债政府与其受困金融业之间的恶性循环.

但德国财长朔伊布勒反对给予欧洲央行如此大的权力,他周一表示,欧洲央行只应关注具有系统重要性的银行.

朔伊布勒表示,德国-以及欧洲央行本身--希望缩小责任范围,使其能够集中火力,好好处理打破银行-主权之间的连结问题,接手之前当局未竟的工作.

"欧洲央行本身也表示,在可预见的未来没有能力监管欧盟6,000家银行,"朔伊布勒周一时对德国电台表示.

"较大型、系统性相关的银行...在可预见的未来有可能受到欧洲央行的直接监管,"他表示但没有言明确切时间.

他并称,新计划不能仓促上路.

"把时间订在1月1日是很大的问题.绝对不能那样做",朔伊布勒在演说中表示.其并称,改革是很复杂.

德国急欲保持地区性国有银行(Landesbank)不受欧洲央行的监管,这些银行和德国政界与企业有密切的关系.

但欧盟强调欧洲央行需要全面的权力,因为即使是相对较小的银行也可能造成问题.

"即使是小型银行可能也是系统性的,且会造成金融动荡,"欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示.他提及英国的Northern Rock、爱尔兰的Anglo Irish及西班牙的Bankia,这些银行都收归国有才能免于破产.(完)

--编译 白云/戴素萍;审校 张涛/张荻

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