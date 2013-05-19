德国经济部长称欧盟对中国太阳能面板收惩罚性关税是“严重错误”

路透柏林5月19日 - 德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)称，欧盟执委会同意向来自中国的太阳能面板征收惩罚性进口关税，是犯了一个“严重错误”，并敦促该执委会采取行动以避免中欧间爆发贸易争端。

“这是个严重错误，”罗斯勒周日对德国周日世界报表示。

他称，中国已警告称，该项太阳能面板关税将损害双边贸易。“这说明：惩罚性进口关税是个错误的工具。”

罗斯勒指出，德国政府已多次就针对中国太阳能行业课征惩罚性进口关税发出警告。德国是全球出口大国之一。

“德国业界非常担心，而这种担心很有道理，”罗斯勒称。“我预计执委会将竭尽全力防止贸易争端。执委会必须通过协商与对话，而非威胁来找到解决办法。”

德国BDI工业联盟周末警告称，欧盟执委会向来自中国的太阳能面板征收平均47%的惩罚性关税，将为德国出口导向型的工业带来负面影响。(完)

(编译 徐文焰；审校 侯向明)

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