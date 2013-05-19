德国经济部长称欧盟对中国太阳能面板收惩罚性关税是“严重错误”

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透柏林5月19日 - 德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)称，欧盟执委会同意向来自中国的太阳能面板征收惩罚性进口关税，是犯了一个“严重错误”，并敦促该执委会采取行动以避免中欧间爆发贸易争端。
“这是个严重错误，”罗斯勒周日对德国周日世界报表示。
他称，中国已警告称，该项太阳能面板关税将损害双边贸易。“这说明：惩罚性进口关税是个错误的工具。”
罗斯勒指出，德国政府已多次就针对中国太阳能行业课征惩罚性进口关税发出警告。德国是全球出口大国之一。
“德国业界非常担心，而这种担心很有道理，”罗斯勒称。“我预计执委会将竭尽全力防止贸易争端。执委会必须通过协商与对话，而非威胁来找到解决办法。”
德国BDI工业联盟周末警告称，欧盟执委会向来自中国的太阳能面板征收平均47%的惩罚性关税，将为德国出口导向型的工业带来负面影响。(完)
(编译 徐文焰；审校 侯向明)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透布鲁塞尔4月11日 - 意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周二表示，意大利银行业持有的不良贷款大多无需立即出售。这番讲话旨在减轻受不良贷款困扰的银行所承受的压力。
路透悉尼4月12日 - 投资者周三寻求避险，因一系列有关地缘政治局势的消息提振避险货币日圆和黄金涨至五个月高点，评级较高的公债收益率跌至年内低点。