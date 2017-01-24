德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡

路透汉堡1月23日 - 德国当局周一称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。

本次大规模扑杀的地点是在东部的勃兰登堡州(Brandenburg)，此前在达梅-施普利瓦尔德(Dahme-Spreewald)一家农场发现了H5N8禽流感病毒。地方有关当局称，目前北部的Schleswig-Holstein州也在扑杀3,000只火鸡，但还不清楚是否与H5N8病毒有关。

德国的疫情不如法国严重。法国已大规模扑杀了约80万只鸭子，此前在该国生产鹅肝酱的西南地区确诊了禽流感病例。

世界动物卫生组织(OIE)周一援引意大利卫生部的报告称，该国报告北部一家火鸡养殖场发生高传染性H5N8禽流感。

根据OIE的报告，2.05万只禽类有感染风险，其中6,000只已感染，600只已死亡。

另一种类型的禽流感病毒最近几周也在亚洲蔓延，导致韩国和日本有数以百万计的禽类被扑杀，中国还出现人被感染的情况。(完)