德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透汉堡1月23日 - 德国当局周一称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。
本次大规模扑杀的地点是在东部的勃兰登堡州(Brandenburg)，此前在达梅-施普利瓦尔德(Dahme-Spreewald)一家农场发现了H5N8禽流感病毒。地方有关当局称，目前北部的Schleswig-Holstein州也在扑杀3,000只火鸡，但还不清楚是否与H5N8病毒有关。
德国的疫情不如法国严重。法国已大规模扑杀了约80万只鸭子，此前在该国生产鹅肝酱的西南地区确诊了禽流感病例。
世界动物卫生组织(OIE)周一援引意大利卫生部的报告称，该国报告北部一家火鸡养殖场发生高传染性H5N8禽流感。
根据OIE的报告，2.05万只禽类有感染风险，其中6,000只已感染，600只已死亡。
另一种类型的禽流感病毒最近几周也在亚洲蔓延，导致韩国和日本有数以百万计的禽类被扑杀，中国还出现人被感染的情况。(完)
(编译 侯雪苹；审校 郑茵)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。