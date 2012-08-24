德国财政部成立工作组 研究希腊退出欧元区的影响--报导

路透柏林8月24日电---一家报纸周五报导称,由德国副财长领导的工作组正在研究希腊退出欧元区对经济可能造成的影响,此时德国总理默克尔正准备与希腊总理会面.

默克尔表示她希望希腊留在欧元区,尽管德国对希腊实现改革目标毫无进展益发失去耐心.

德国金融时报(Financial Times Deutschland)援引财政部消息人士称,成立工作组的决定表明,默克尔及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)打算为可能的"负面情境"做好充分准备.

"同事们正在估算(希腊退出欧元区的)金融後果,考虑如何防止对其他欧元区成员国造成连锁反应,"报纸引述财政部消息人士称.

报导称,该工作组由来自财政部各个部门的约10位官员组成,由副财长Thomas Steffen领导.

当问及工作组情况时,财长朔伊布勒的发言人对该报称,政府必须对所有可能性做好准备,包括"不大可能发生的状况".(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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