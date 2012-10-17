德国财长呼吁大步迈向欧元区一体化 主张设立货币执委

路透阿布扎比10月16日电---德国财长朔伊布勒在本周欧盟峰会召开之前呼吁大步朝着欧洲一体化迈进.他表示欧盟需增设一名在成员国预算问题上享有权力的执委,并需改革欧洲议会决策机制.

这类改革将加快向双速欧洲前进的步伐,欧元区将成为欧洲的内部核心,在欧债危机的刺激下迈向更紧密的联盟.

朔伊布勒称,已向德国总理梅克尔谈过这些提议,并称梅克尔态度"略显谨慎".朔伊布勒长期以来倡导加强欧盟整合.

"现在我们必须朝着财政联盟迈出更大步伐",朔伊布勒在结束亚洲访问的回程中对记者表示,"我们必须利用这个机会."

朔伊布勒的一些想法可能会激起欧元区内的不安情绪.

他表示,新的"货币执委"应有权力驳回不符合欧盟严格财政规定的国家预算.他并未详细说明该职务是否有权力施加处罚.

他说,这个职位将效仿欧盟竞争力执委.(完)

--编译 王翔琼;审校 李婷仪/张涛

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