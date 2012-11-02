德财长称美日有责任使全球经济稳定

图为2012年10月31日在柏林拍到的德国财政部长朔伊布勒。 REUTERS/Thomas Peter

路透柏林11月2日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,在确保全球经济稳定的问题上,美国和日本必须与欧洲一同承担责任,暗示本周末20国集团(G20)会议不应只关注欧元区危机.

其在接受采访时称,大型经济体必须推进结构性改革和财政巩固来赢回市场信任并创造可持续增长.G20国家财长和央行总裁稍晚将在墨西哥召开会议.

朔伊布勒在回复路透问题的电子邮件中写道,认为延迟引入巴塞尔III的银行业资本协议没有危险.该协议当前定於从1月时开始逐步施行.

朔伊布勒并不希望在墨西哥城举行为期两天的20国集团(G20)会议专门集中讨论欧债危机,而不顾及其他急迫问题,如美国面临的"财政悬崖"和日本的债务难题.

"美国,日本和欧洲一道,对(确保稳定)负有重大责任,"他说.

"G20经济体必须果断开展经济结构改革和可持续金融政策,以重新赢回信心.这是巩固全球经济状况的最重要前提条件,"朔伊布勒说.

"若不进行调整和改革,我们恐将进一步失去信心,且经济增长依然下滑.在债台高筑之下,不可能建立可持续的经济成长,"朔伊布勒主张严苛的财政纪律,即便经济处於衰退时期.

**对西班牙和希腊寄予厚望**

在肆虐三年的欧债危机期间,朔伊布勒对希腊及欧元区其他较弱成员国采取了强硬的立场,坚持要他们开展财政紧缩措施,即便其经济滑入更深的衰退.

但他对西班牙表示赞赏,称该国处於"正确的轨道上",其有诸多迹象表明该国经济失衡状况正在好转.

朔伊布勒重申,希腊必须兑现已承诺的严厉紧缩措施.希腊仍陷入与国际贷款机构之间的艰难谈判,以避免该国破产.

他打消有关欧元区新纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)可能很快向银行直接注资的预期,重申筹建的新监管机构必须首先全面发挥作用.(完)

--编译 田建华/肖群英;审校 王洋/孙茉莉

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