德国财长称过多流动性无法解决根本问题

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透柏林5月16日 - 德国财长朔伊布勒周四称，央行已向金融市场注入太多流动性，并对零利率发出警告。
“全球通过央行注入的流动性已经太多。利率实际上是用来优化资源配置，但如果利率为零，一定有地方不对，”他在柏林的一次活动上表示。
“如果流动性过多，这只是安慰剂，不解决问题。”(完)
(编译 李春喜; 审校 隋芬)
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。