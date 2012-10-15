德财长称希腊不会违约 退欧将危及希腊自身和整个欧元区

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透新加坡10月14日电---德国财政部长朔伊布勒周日称希腊不会违约,但警告若希腊果真退出欧元区,对整个欧元区和希腊自身都会造成损害.
"我认为,希腊不会出现国家破产的情况."朔伊布勒在新加坡的一场商界领袖会议上表示,"希腊必需开展大量严肃认真的改革…人人都相信希腊政府正在采取必要举措."
希腊总理萨马拉斯表示,预期在10月18-19日欧盟领导人开会之前,该国将能与贷款方达成新的撙节协议,欧盟和国际货币基金组织(IMF)将弥合在如何削减希腊债务方面的分歧.
朔伊布勒表示,"我们认为,揣测希腊会离开欧元区没有任何意义,希腊退欧对欧元区和希腊而言都将是非常有害的."
德国基督教社会联盟(CSU)总书记Alexander Dobrindt在德国电台谈到他对希腊"B计划"的构想.该政党也是梅克尔执政联盟的一部分.
他认为,这个受衰退冲击的国家将有序退出欧元区,随後会获得来自欧盟类似马歇尔计划的救助,并最终有机会回到欧元区.
"希腊仍留在欧元区内是危险的.改革措施并不奏效,长期而言将令该国岌岌可危.在我看来,这不是一个骄傲国度和一群骄傲人们的未来."他表示.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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