德财长称希腊不会违约 退欧将危及希腊自身和整个欧元区

路透新加坡10月14日电---德国财政部长朔伊布勒周日称希腊不会违约,但警告若希腊果真退出欧元区,对整个欧元区和希腊自身都会造成损害.

"我认为,希腊不会出现国家破产的情况."朔伊布勒在新加坡的一场商界领袖会议上表示,"希腊必需开展大量严肃认真的改革…人人都相信希腊政府正在采取必要举措."

希腊总理萨马拉斯表示,预期在10月18-19日欧盟领导人开会之前,该国将能与贷款方达成新的撙节协议,欧盟和国际货币基金组织(IMF)将弥合在如何削减希腊债务方面的分歧.

朔伊布勒表示,"我们认为,揣测希腊会离开欧元区没有任何意义,希腊退欧对欧元区和希腊而言都将是非常有害的."

德国基督教社会联盟(CSU)总书记Alexander Dobrindt在德国电台谈到他对希腊"B计划"的构想.该政党也是梅克尔执政联盟的一部分.

他认为,这个受衰退冲击的国家将有序退出欧元区,随後会获得来自欧盟类似马歇尔计划的救助,并最终有机会回到欧元区.

"希腊仍留在欧元区内是危险的.改革措施并不奏效,长期而言将令该国岌岌可危.在我看来,这不是一个骄傲国度和一群骄傲人们的未来."他表示.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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