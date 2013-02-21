德国与法国差异性日渐扩大 势将成为欧洲核心问题

* 欧元区核心国家经济表现大不同

* 法国政治实力也落后,不利于整合

* 核心成员国荷兰和芬兰经济亦不景气

全球经济记者 魏伦

路透伦敦2月20日 - 尽管欧元区二线国家的经济开始见到一些曙光,但是外界益发忧心的是,德国与欧元区其他核心国家似乎渐行渐远,特别是和法国.

经济面的忧虑在于,欧元区资优生德国对撙节财政的坚持,将会贻误法国向上反转之机.法国的竞争力相形之下已经日渐减弱.

而政治面的风险则是,法国总统奥朗德与德国总理梅克尔已然不睦的关系,在欧元区需要强而有凝聚力的领导人来创立新制度架构的时候,两人的关系可能会更加紧绷.

巴黎Natixis资产管理公司的首席分析师Philippe Waechter说,德国经济稳健复苏的迹象,在9月大选来临之前,巩固了梅克尔在经济政策上的地位.

相较之下,奥朗德却在周二不得不承认法国成长率将低于政府预估的0.8%.法国政府已经坦言今年的赤字目标无法达标.

"法国和德国在欧元区的政治架构上极其重要,因此问题就在于奥朗德与梅克尔之间的权力平衡将会如何演变,"Waechter说.

**权力失衡**

法国认为经济成长应该优先于减赤和结构性改革,这个立场更接近意大利和西班牙,而不是德国.

但对正在寻求政治支持来与德国相抗衡的奥朗德来说,困难在于意大利2月24/25日大选的结果尚存变数,与此同时西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)也因贪腐丑闻而威信大减.

"这种权力平衡需要改变,否则西班牙、意大利和法国的困境会进一步深化,也会给欧元区的均衡带来大麻烦,"Waechter说.

上个季度德法两国经济双双萎缩,但本周企业调查凸显出欧洲这两大经济体的经济状况出现分化.

法国国家统计局周三表示,2月企业景气判断指数连续第三个月持平.而此前一天公布的德国ZEW景气判断指数则跃升至近三年来最高水平.

这与上个月德国采购经理人指数(PMI)反映出的情况一致.德国1月PMI升至54.4,为2011年6月来最高.法国PMI则跌至42.7,是2009年3月来最低.

金融市场似乎未受影响.10年期法国公债收益率(殖利率)仍在2.30%下方.

Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示,公债市场将法国当成核心欧元区成员国家,但从很多经济和结构性指标来看,法国应被归为一个"幸运的二线国家".

"法国表面上很强的信用并非建立在基本面上,它很多领域基本面情况都非常糟糕,而且还在逐渐恶化,但是投资者在寻找一个流动性良好且相对安全的公债来作为德国公债的替代时,并没有太多选择,"他说.

**差异扩大**

自1999年欧元上路以来,法国和德国经济年增长率均值为1.4%,与欧元区的平均值相符.

法国在1999-2007年这段期间的表现优于德国.然根据摩根大通经济分析师,自危机以来,法国经济年平均萎缩0.1%,德国则为成长0.8%.

德国靠着薪资纪律,正受惠于1999年以来实质汇率下降16.4%带来的好处.

摩根大通在一份报告中指出,相形之下,同期法国的实质汇率则上升4.5%.那有助解释自1999年以来,何以法国在全球市场失去的份额,比区内除意大利和希腊外的其他成员国都要大.

预算方面,德国享有结构和基本预算盈余,法国在此两项上都呈现赤字.

"法国面对大量的财政、竞争性和结构性挑战,且纵使区内其他国家开始好转,法国的经济看来正在后退,"摩根大通指出.

与此同时,法国与德国的政治关系变得益发不平衡,倾向对德国有利."长期而言,法国面临困难的抉择,需在保护当前社会模式抑或其在欧元区内的政治影响力之间做出选择,"摩根大通总结道.

**欧元区核心国家面临的问题**

法国并不是唯一一个难以跟上德国脚步的核心欧元区国家.芬兰经济在2012年萎缩,因其受累于疲弱出口以及电信企业诺基亚所存在的诸多忧患.

荷兰经济正处于衰退,因住房市场低迷损及人们的信心和消费.

根据Jefferies分析师,过去由于荷兰与德国的经济联系密切,慕尼黑Ifo经济研究机构编制的月度景气指数曾是衡量荷兰就业成长的理想领先指标.

不过,Jefferies分析师在一份报告中称,自从2010年以来,两国间的经济关联已经几乎脱轨,这是荷兰过度依赖对欧元区的出口所致.如果负面消息一再出现,荷兰可能会在未来几个月内失去AAA债信评等.

那么,应该如何消除这种差异性呢?

实现欧元区金融状况的正常化将有帮助.由于市场偏好安全的德国银行业,德国的家庭和企业贷款利率要比法国与荷兰低约0.5个百分点.随着银行逐步恢复正常服务,这一利率差异料会弥合.

分析师也将关注改革开展的迹象.荷兰正在检视抵押贷款税项减免方案,而法国已经通过了一部分劳工改革方案,并向就业者提供200亿欧元的减税措施以缩小和德国的竞争差距.

但Spiro表示,法国总统奥朗德面临的任务依旧艰巨.

"相对于面临的挑战来说,法国前进的步伐还不够.就改革而言,它只是在小修小补,"他说.(完)

(编译 李婷仪/梁睿雪/张若琪/洪曦; 审校 沈以文/程琳/侯向明)

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