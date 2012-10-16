德国排除希腊再度减记债务的可能性

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透柏林10月15日电---德国总理梅克尔的发言人周一排除了希腊进一步重组债务或'减记'的可能,并称该国必须推进困难的经济改革.
"对德国政府而言,绝不会接受新的减记,"发言人Steffen Seibert在新闻发布会上表示.
德国主要经济智库上周表示,希腊若不进一步重组债务可能无法获救.国际货币基金组织(IMF)也表示,德国等官方贷款人应按照今年稍早民间债权人所接受的方式进行'减记'.
Seibert重申德国希望希腊留在欧元区内,但该国必须坚持实施严苛的撙节举措,以削减过重的债务负担并改善其经济竞争力.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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