德国排除希腊再度减记债务的可能性

路透柏林10月15日电---德国总理梅克尔的发言人周一排除了希腊进一步重组债务或'减记'的可能,并称该国必须推进困难的经济改革.

"对德国政府而言,绝不会接受新的减记,"发言人Steffen Seibert在新闻发布会上表示.

德国主要经济智库上周表示,希腊若不进一步重组债务可能无法获救.国际货币基金组织(IMF)也表示,德国等官方贷款人应按照今年稍早民间债权人所接受的方式进行'减记'.

Seibert重申德国希望希腊留在欧元区内,但该国必须坚持实施严苛的撙节举措,以削减过重的债务负担并改善其经济竞争力.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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