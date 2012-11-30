德国下议院表决通过希腊援助方案

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透柏林11月30日电---德国议会周五以明显多数表决通过希腊减债措施方案,希望在2020年将希腊债务比率降至124%.
这项表决被视为德国明年9月大选前,总理默克尔在执政联盟权威地位的一项关键考验.
除了默克尔的执政联盟外,主要在野党社会民主党(SPD)及绿党也支持纾困案.584位出席的议员中,473人投票支持,100人投票反对,11人弃权.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。