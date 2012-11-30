版本:
中国
国际财经 | 2012年 11月 30日 星期五 19:08 BJT

德国下议院表决通过希腊援助方案

路透柏林11月30日电---德国议会周五以明显多数表决通过希腊减债措施方案,希望在2020年将希腊债务比率降至124%.

这项表决被视为德国明年9月大选前,总理默克尔在执政联盟权威地位的一项关键考验.

除了默克尔的执政联盟外,主要在野党社会民主党(SPD)及绿党也支持纾困案.584位出席的议员中,473人投票支持,100人投票反对,11人弃权.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐