德国央行总裁考虑辞职报导令德拉吉面临更大压力

* 德国央行拒绝评论总裁魏德曼考虑辞职的报导

* 德拉吉放弃杰克森霍尔会议,设法达成购债方案协议

* 欧洲央行执委亚斯穆森希望将IMF的参与作为购债的条件

路透法兰克福8月31日电---据媒体报导,德国央行总裁魏德曼威胁辞职,相关报导已给欧洲央行总裁德拉吉带来更大压力,必须化解买债新计划的反对意见,但同时不能设下太多限制,以免买债计划失去效果.

德国央行发言人周五拒绝评论德国画报的报导.德国画报称,魏德曼近几周来数次考虑辞职,但均遭德国政府劝阻.魏德曼此前已强烈表态反对购债计划.

德拉吉将缺席周末的杰克森霍尔央行官员会议,设法促成共识.德拉吉下周一没什麽时间庆祝他的65岁生日,因为要努力在9月6日欧洲央行政策会议之前达成一致.

欧洲央行准备不顾德国央行的反对,采取措施降低令西班牙和意大利痛苦不堪的举债成本,以为欧元区政府争取谈判时间来解决立法和政治障碍,从而达成欧元区危机较长期应对方案.

"由於遭到魏德曼的反对,其他一些委员也持保留意见,欧洲央行的购债计划将附带苛刻的条件,将关注短期公债,而且也未打算将公债收益率压低到意大利和西班牙所期望的水平,"Berenberg分析师Holger Schmieding称.

确保得到魏德曼认可且能够赢得绝大多数人支持的计划,是德拉吉去年11月1日就任欧洲央行总裁以来面临的一个最大的平衡难题.

他已经表示,欧洲央行的任何新干预行动都是有条件的,即这些国家必须首先寻求欧元区援助基金的帮助,而且接受以紧缩为核心的相关改革计划.

但是若德拉吉在安抚德国央行上做的太过,他最终或只能出台一份不会对市场产生什麽影响的无用计划.但若做得不够,他亦可能会遭到德国央行的更多阻力.

德拉吉的同盟者已表现出强硬的姿态.

欧洲央行执委亚斯穆森周四晚些时候称,只有在国际货币基金组织(IMF)参与制定欧元区受困国家经济改革计划的情况下,欧洲央行才能购买这些国家的主权债务,这应作为干预行动的一个条件.

IMF以给援助附加上严格条件而闻名,但西班牙政府可能对此不以为然.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)称,在欧洲央行策略明朗之前,其将不会在高达1,000亿欧元的银行业援助基础上寻求进一步的援助.

但是,随着本周西班牙东北部重要的加泰罗尼亚地区寻求政府援助,以及衰退加剧,寻求某种形式的外部援助的可能性日益升温.

**为购债计划附加条件**

德国画报的报导以及魏德曼对新一轮购债的反对态度,意味着德拉吉必须对购债计划附加条件,以继续施压成员国政府推进改革并收紧预算.

以魏德曼为首的多位欧洲央行官员担心附加条件的效果.问题在於,对於面对紧缩和经济萎缩的国家政府而言,一旦欧洲央行的行动落实到位,这些国家就有推翻协议的诱因.

一旦新的购债计划出炉,魏德曼可能不会涉足运作事务.如何使用SMP的策略是由欧洲央行六人执委会每天决定的,而魏德曼并不是执委会成员.

尽管如此,德国央行前总裁韦伯的事例表明,德国央行能够影响欧洲央行的政策.一些人担心,魏德曼或故伎重演.

"我所担忧的是,他自己的决定将坚守原则,但他希望透过事前直言不讳来限制操作的规模,"上述欧洲央行消息人士称,"这将持续给我们能作多少画上问号."

消息人士说,魏德曼在欧洲央行内部的盟友数量并不足以阻止该计划.但是,魏德曼周末接受德国明镜周刊采访时称,"我相信我不是唯一一个感到担心的人."(完)

--编译 梁睿雪/许娜/兰秀娟/王兴亚;审校 田建华/丁琦/蔡美珍

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