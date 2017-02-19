默克尔称对德国来说欧元汇率过低 但柏林当局对此无能为力

路透慕尼黑2月18日 - 德国总理默克尔周六暗示，对于德国来说，欧元汇率过低，但她明确表示，柏林方面无权解决这一“问题”，因为货币政策是由独立的欧洲央行来制定的。

默克尔是在慕尼黑安全大会上发表上述讲话的，美国副总统彭斯也列席此次会议。此前美国总统特朗普的高级贸易顾问在近期批评德国因“严重被低估的”欧元汇率而获益。

“我们目前身在欧元区，当然存在欧元汇率的问题，”默克尔罕见地谈及汇率政策问题。

“欧洲央行的货币政策并不是为德国量身打造的，要考虑到葡萄牙乃至斯洛文尼亚或者斯洛伐克(这些国家)的需要。如果我们仍然使用(德国)马克，那当然与目前的欧元汇率不同。但现在实施的是独立的货币政策，作为德国总理我无权对其施加影响。”

默克尔周六还表示，她并不想细谈德国贸易顺差的原因，并指出这当然是与美国官员一直在讨论的话题。

但她表示，两国都对自己的产品感到自豪，华盛顿方面没有理由对德国进口水平感到不悦。

“环顾这个房间会发现有多少iPhone手机或其他苹果产品在被使用，我认为副总统先生可以完全感到满意，而(纽约)第五大道上跑的德国汽车还是不多，”默克尔的讲话赢得听众的一片掌声。(完)