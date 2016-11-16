德国总理默克尔将在适当的时候宣布是否争取第四个任期--发言人

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透柏林11月15日 - 德国总理默克尔的发言人周二表示，默克尔将在适当的时候宣布是否计划角逐第四个任期。
默克尔的资深盟友一直暗示，他们期望她参加2017年全国大选，尽管她的支持度在去年接纳大约90万移民之后有所下滑。
“她将在适当的时候回答这个问题，以前已经说过多次，”默克尔的发言人Steffen Seibert告诉路透。
默克尔所在的基督教民主党(CDU)党员Norbert Roettgen稍早对CNN表示，默克尔“将竞选总理”。
在被问及Norbert Roettgen的说法时，基督教民主党的一名发言人表示，“我党领导人说过的话仍然有效：她将在适当的时候宣布其决定。”
尽管默克尔的基督教民主党及其盟友巴伐利亚州基督教社会联盟(CSU)在民调中领先第二名大约10个百分点，但她敞开大门接收移民的政策惹怒了许多选民。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。