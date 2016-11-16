德国总理默克尔将在适当的时候宣布是否争取第四个任期--发言人

路透柏林11月15日 - 德国总理默克尔的发言人周二表示，默克尔将在适当的时候宣布是否计划角逐第四个任期。

默克尔的资深盟友一直暗示，他们期望她参加2017年全国大选，尽管她的支持度在去年接纳大约90万移民之后有所下滑。

“她将在适当的时候回答这个问题，以前已经说过多次，”默克尔的发言人Steffen Seibert告诉路透。

默克尔所在的基督教民主党(CDU)党员Norbert Roettgen稍早对CNN表示，默克尔“将竞选总理”。

在被问及Norbert Roettgen的说法时，基督教民主党的一名发言人表示，“我党领导人说过的话仍然有效：她将在适当的时候宣布其决定。”

尽管默克尔的基督教民主党及其盟友巴伐利亚州基督教社会联盟(CSU)在民调中领先第二名大约10个百分点，但她敞开大门接收移民的政策惹怒了许多选民。(完)