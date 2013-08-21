德国财长直言希腊还需援助 激起反对党强烈反对

路透德国阿伦斯堡8月20日 - 德国财政部长朔伊布勒周二首次表示希腊将再次需要援助，激起国内反对党的强烈反对，而五周后德国将举行大选。

分析师早就预测希腊将需要更多援助，不过规模要小于之前约2,400亿欧元(3,200亿美元)的总援助金额。但德国首相默克尔在争取连任之际试图避开希腊问题，以免激怒担心要为金援买单的国内选民。

就在朔伊布勒讲话的几个小时前，一份本地报纸援引默克尔的话报导称，在希腊第二轮援助计划于明年底到期之前，讨论对该国提供更多援助没有意义。

但在德国北部的一次竞选活动上，直言不讳的朔伊布勒表达的观点与默克尔相左，触碰了竞选活动的一个禁忌议题。

“希腊还将再次需要援助，”朔伊布勒如是说。

一位希腊财政部官员对路透表示，新的救助金额将小得多，并且重点在于填补2014-16年的潜在资金缺口。

该位要求匿名的官员表示：“对于未来几年可能遇到的资金缺口，希腊正在同贷款方商讨各种填补缺口的方式。”

南德日报(Suddeutsche Zeitung)援引消息称，朔伊布勒宣称的救助计划，至少一部分要由欧盟预算来支持。相关报导将在周三刊出。

该报称，正在讨论从欧盟结构基金向希腊提供额外资金。希腊可以使用这项基金提振经济和释放国家预算资源用于偿债。

报导援引柏林的政府人士的话称，第三轮救助计划规模将比前两次小得多，而考虑到希腊已启动了许多必要的改革，援助条件也要宽松一些。

国际货币基金组织(IMF)上个月估计，2014-2015年希腊的资金缺口为109亿欧元。

希腊财政部长史托纳拉斯上个月对路透表示，希腊希望通过重返债券市场来弥补部分缺口，最早可能在2014年发行“小规模”债券。但市场观察人士愈发怀疑，希腊形势的改善情况是否足以让其明年重返债市。

朔伊布勒以前曾表示，希腊现有救助方案在2014年底到期后，国际金主可能不得不考虑新的救助计划。

但他从未说过这是不可避免的，而周二他的语气似乎相当肯定。

在他讲话前不久，欧洲央行称执委亚斯穆森将于周三出访希腊，讨论该国的改革进展状况。希腊为确保获得更多金援则需进行改革。

希腊7月时从国际金主得到58亿欧元救助款，并将于10月还获得一笔10亿欧元金援，前提是进一步实施改革。

希腊的改革进展并不顺利，此前就有若干报导称该国可能需要再一次资金援助或更多债务减计。

作为欧洲最大经济体，德国在抒困案中出资最大，纳税人非常不满。

默克尔料在下个月选举中赢得第三个任期，部分因为选民赞赏其对希腊等受援助国家采取强硬立场。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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