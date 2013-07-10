德国政府称中国经济放缓程度或超出预期

中国股市反弹助涨亚股 但“习特会”前市场信心谨慎
路透香港4月5日 - 亚洲股市周三上涨，中国股市反弹提供助力，不过市场信心仍谨慎，在中美首脑周四峰会前，投资者对持有大量仓位态度审慎。
路透柏林7月10日 - 德国经济部在最新月报中警告称，中国经济放缓的程度可能比预期严重，使得在欧元区脚步踉跄的同时，德国企业还失去了极其仰赖的新兴市场支撑。
德国经济部称，整体来说德国第二季经济成长步伐快于第一季，而全球经济也持续温和加速。德国第一季经济微幅增长0.1%，勉强躲过了经济衰退。
不过经济部审慎指出，“来自中国的信号表明失去动能的程度比预期严重。这可能使亚洲迄今为止相对有活力的成长受到抑制。”
周一公布的数据显示，德国5月出口创2009年末以来最大月度降幅，5月工业生产亦下挫，显示进口虽表明内需强劲，但经济仍难以凝聚动能。
德国5月对欧元区出口较上年同期减少9.6%。对欧洲外国家的出口下滑1.6%；中国经济放缓导致需求降低，而许多德国企业曾将中国视为另一个重要的出口目的地。(完)
(编译 张若琪 审校 田建华)
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