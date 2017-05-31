违反欧盟法律规定的成员国或失去凝聚基金支持--德国提议

路透柏林5月30日 - 根据德国政府就凝聚基金体系(cohesion fund system)改革提出建议，那些国内法律规定未能达到欧盟标准的成员国，可能无法获得欧盟提供的一些资金。路透周二看到了该提议的相关文件。

这份七页的文件暗示，如果一个成员国的法律规定受到欧盟执委会的批评，那么这个国家可能无法得到凝聚基金的拨款。匈牙利和波兰已多次受到此类批评，这两个国家都接受了大笔的欧盟凝聚基金拨款支持。