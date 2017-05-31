违反欧盟法律规定的成员国或失去凝聚基金支持--德国提议

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林5月30日 - 根据德国政府就凝聚基金体系(cohesion fund system)改革提出建议，那些国内法律规定未能达到欧盟标准的成员国，可能无法获得欧盟提供的一些资金。路透周二看到了该提议的相关文件。
这份七页的文件暗示，如果一个成员国的法律规定受到欧盟执委会的批评，那么这个国家可能无法得到凝聚基金的拨款。匈牙利和波兰已多次受到此类批评，这两个国家都接受了大笔的欧盟凝聚基金拨款支持。
“应当调查欧盟凝聚基金的接受国是否遵守(欧盟的)基本法律原则。”报告称。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。