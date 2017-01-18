默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁

路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。

据周一刊出的专访报道，特朗普警告德国车企，他将向那些出口至美国的汽车课征35%的边境税。

德国议会中的外交事务委员会主席Norbert Roettgen对此表示，德国必须坚守其价值观。德国是全球主要出口国之一，国内生产总值(GDP)的进一半都来自于出口。

“明智的做法就是不要屈从于恫吓与威胁，”当被问到德国产业是否准备好挺身力抗特朗普时，Roettgen如此答道，“只要踏上这条屈服之路一次，你就将成为威胁与恫吓行为的目标。我认为那种情况无论对整个德国还是单个德国企业，都是不利的。”（完）