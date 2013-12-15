德国社民党同意与默克尔组成大联合政府

路透柏林12月14日 -德国社会民主党周六以压倒性投票结果赞成与默克尔的保守党组成“大联合政府”，为新政府周二就职扫清道路。

默克尔领导的基督教民主党及其巴伐利亚姐妹党基督教社会党赢得9月22日的大选，但未能达到绝对多数。他们需要一个合作党派，因此在过去三个月多数时间里与社民党协商联合组阁。

若不能通过这场投票可能使德国陷入危机，并令欧盟进行银行业联盟改革的努力更趋艰难；同时还会迫使社民党党首SigmarGabriel及其副手辞职。

社民党称，有76%的成员投票同意与保守派达成组阁协议，尽管最初仍存在疑虑。

三个党派领袖将于周日宣布15名内阁名单，社民党占据六席。

社民党消息人士表示，Gabriel将担任副总理和经济部长。朔伊布勒仍担任财长，但其他职位料有重大变化。

尽管默克尔领导的新政府在议会中占有五分之四的多数席次，但其第三届四年任期可能更加艰难，而且可能比前两届更加专注于国内事务。前两届任期因为全球金融危机和欧元区动荡而受到很大影响。

联合执政协议将于周一签署，默克尔领导的新政府可能于周二宣誓就职。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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